К одоевским чиновникам пришли с обыском

9 августа в администрации Одоевского района прошли обыски в рамках возбуждённого уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).



Обыски велись в кабинете начальника отдела ГО ЧС и природоохранной деятельности Александра Герасимова и у него дома. Также следственные действия прошли в офисе компании ООО «КСБ» (фирма занимается производством электромонтажных работ, пропиткой древесины, оптовой торговлей химическими продуктами) и по месту жительства директора фирмы, сообщают СМИ.

Александр Герасимов (1965) родился в посёлке Одоев Тульской области, в 1992 году окончил Тульский государственный педагогический институт имени Л. Н. Толстого по специальности «преподаватель основ безопасности жизнедеятельности». С 1995 года работает в администрации Одоевского района, с 2008 года — заведующий отделом ГО ЧС и природоохранной деятельности.