В тульских школах проверяют безопасность и наличие бесплатных учебников

В Туле проходит проверяют школ на готовность к 2018—2019 учебному году.



В муниципальной системе образования функционируют 80 образовательных учреждений, из них 63 общеобразовательных учреждения (59 центров образования, 2 лицея, 1 вечерняя школа, 1 начальная школа), 8 дошкольных учреждений, 8 учреждений дополнительного образования, 1 межшкольный учебный комбинат.

Проверка проводится в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и гигиенических нормативов, требованиями пожарной безопасности, безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, антитеррористической защищённости зданий и сооружений и других действующих нормативных правовых актов в области образования.

Приёмка осуществляется в два этапа: в досрочный период с 28 июня по 3 июля успешно принято 13 учреждений, в основной период с 31 июля по 14 августа принято 67 учреждений.

Комиссия проводит объективную оценку готовности организаций к началу учебного года. Особое внимание уделяется состоянию пищеблоков, наличию первичных средств пожаротушения, состоянию эвакуационных выходов, состоянию спортивных сооружений, обеспечению обучающихся бесплатными учебниками.