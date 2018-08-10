Дороги в историческом центре Тулы заасфальтируют на 12 млн рублей

В историческом центре Тулы начали асфальтировать дороги.



Дорожное покрытие и тротуары отремонтируют на улицах Союзная и Благовещенская, на переулках Денисовский, Союзный и Черниковский. Пешеходную зону в Денисовском переулке расширят, движение по проезжей части сделают односторонним, как и на улице Революции. В Благовещенском и Черниковском переулках появятся парковки.

Как рассказал журналистам начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Крыгин, стоимость работ по всем объектам (4 тыс. кв. м проезжей части и 6 тыс. кв. м пешеходного пространства) составит 12 млн рублей. Работы планируется завершить в первой декаде сентября.