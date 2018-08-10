Девять претензий к привокзальному главе

Тулячка составила список претензий к главе Привокзального округа Евгению Пятисоцкому «за всё время его правления».



Все претензии она по факту расписала в своём аккаунте в твиттере, отметив, что чиновник называл её «вечно недовольной»:

Случай №1: октябрь 2016 — «без объявления войны» с Тупика убирают мусорный контейнер. После моего обращения в гор. адм. контейнер возвращают временно, до организации вывоза мусора от каждого дома. Но оказалось, что сейчас новая тенденция — общие контейнеры лучше и наш стоит до сих пор.

Случай №2: правда, глава к нему имеет косвенное отношение, остановка Депо. Хотела всё иллюстрировать фотографиями и скринами, но не буду сейчас тратить время — это что было, а что стало знаете. 1,5 года я была «всем недовольна».



Случай №3: лестница-чудесница, по которой мы ходили. Сделали. Не с первого раза — с первого я осталась недовольна — со второго, но сделали.



Случай №4: аварийные деревья, которые угрожали придавить и дома (не мой) и людей. Слушала полгода обещания «завтра», потому что готовимся то к 1 мая, то к 9 мая, то к 12 июня — не до людей. После моего «недовольства» деревья всё-таки спилили.





Случай №5 — перманентный: я всё время недовольна состоянием тротуара на Путейской. Не хочу я ходить по грязи, лужам и снегу! Вот такая привередливая. И примеры, что на Сойфера или на Красноарм. пр-те лужи по колено меня не убеждают.



Случай №6: я недовольна, что на Путейской с осени не горят фонари уличного освещения и приходится ходить по грязи и лужам в полной темноте. Надеюсь, что эта проблема решится до осени.

Случай №7: Я была недовольна, что в сквере ДКЖ по вечерам не включали освещение — общими усилиями добились, что теперь там по вечерам светло.

Случаи №8; 9: недовольна, когда уничтожают деревья и когда гибнут посаженные, потому, что за ними не ухаживают.

Но больше всего я недовольна пофигизмом — день прошёл и слава богу. А тут я беспокою своим недовольством и если не по-моему, то настаиваю на своём. В общем, понятно, что житья от меня нет администрации. Но я не обещаю, что я исправлюсь.