Порядочные офицеры и пакет «С Новым годом». Родственники осуждённых за пытки тульских полицейских заявили об их невиновности в петиции к Путину

На сайте Change.org появилась петиция к президенту РФ Владимиру Путина, генпрокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой снять обвинения с сотрудников тульской полиции за незаконное осуждение судом.



Повалили на пол, надели на голову пакет

Вечером 11 августа 2015 года двое сотрудников отдела уголовного розыска ОП «Ленинский» УМВД по Туле вызвали в отдел полиции жителя Ленинского района для получения от него объяснения. В служебном кабинете они потребовали от туляка признаться в хищении автомобиля.

Получив отказ, полицейские нанесли мужчине несколько ударов рукой по голове, повалили на пол и не менее трёх раз надевали на голову полимерный пакет, принуждая взять на себя вину. Затем, чтобы скрыть факт применения насилия, оперативники составили подложный протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), на основании которого задержанный незаконно был арестован на двое суток, говорилось в официальном сообщении областного Следственного комитета.

4 июня 2018 года сотрудники УГРО были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог). По совокупности преступлений приговором суда каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел МВД сроком на 2,5 года.

Настоящие офицеры, порядочные семьянины

Однако в опубликованной петиции говорится, что в Ленинском районном суде «осудили двух ни в чём неповинных граждан, не просто граждан, а сотрудников полиции, настоящих офицеров служивших на благо населения Российской Федерации».

«Просим объективного и независимого суда, а не суда, который просто переписывает обвинительное заключение, составленное людьми, желающими получить повышение в должностях. Пусть восторжествует справедливость, ведь невозможно судить людей, когда на них наговаривают. Кочетков и Лобанов примерные граждане, отличные семьянины, защищающие честь и достоинство не только государства, но и своих семей», — призывают авторы обращения к президенту.

Приведём ряд озвученных фактов из жизни полицейских.

Капитан полиции Владимир Лобанов, 1988 года рождения, с 2014 года является старшим оперуполномоченным ОУР «ОП Ленинский». С 2010 проходил службу в ОВД на должности оперуполномоченного ОУР, имеет высшее образование, награду от президента РФ Владимира Путина. Лейтенант полиции Евгений Кочетков, 1988 года рождения, с 2012 года является оперуполномоченным ОУР «ОП Ленинский». с 2014 проходил службу в ОВД на другой должности, также служил в армии во Внутренних войсках РФ, имеет высшее образование.

Согласно версии родственников осуждённых, 11 августа 2015 года Кочетков и Лобанов, находясь на службе, занимались розыском угонщика автомобиля ВАЗ 2106 в посёлке Плеханово. Из оперативных источников им стало известно, что к угону машины может быть причастен ранее судимый за угон житель посёлка Плеханово, 19-летний Николай Гормаш.

«Сотрудники полиции доставили подозреваемого к отделению полиции. Гормаш вёл себя недостойно, грубил, выражался нецензурной лексикой. Около здания отдела полиции Гормаш оттолкнул Кочеткова и принялся бежать вдоль здания полиции. После чего Кочетков и Лобанов догнали убегающего Гормаша. Во время задержания Гормаш угрожал создать проблемы на работе. Кочетков и Лобанов, доставили Гормаша в свой служебный кабинет для составления бумаг по административному нарушению ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции). Во время составления рапортов о неповиновении Гормаша, последний несколько раз угрожал что „уволит“ Кочеткова и Лобанова со службы, „что у него много знакомых, которые ему посодействуют в этом“», — рассказывается в петиции.

Далее утверждается, что в кабинете в отношении Гормаша никто физической силы не применял, после составления рапортов его сопроводили в дежурную часть для составления административного протокола, а затем поместили в камеру административных задержанных для ожидания суда. Ночью Гормаш от дежурного позвонил домой и сообщил, что находится в полиции и с ним всё хорошо. На следующий день в Ленинском районном суде состоялось заседание, суд признал Николая Гормаша виновным в совершении административного правонарушения в отношении сотрудников полиции и назначил двое суток административного ареста, осуждённый признал свою вину и жалоб на здоровье и сотрудников полиции не высказывал. После судебного заседания Гормаш был помещён в изолятор временного содержания ОП «Ленинский».

Новогодний пакет со смешанным ДНК

«Через некоторое время после отбытия наказания Гормаш Н. Н., имея личную неприязнь к сотрудникам полиции в общем, написал заявление в прокуратуру о том, что Кочетков и Лобанов в служебном кабинете отдела полиции подвергали его пыткам. Началось следствие спустя месяц после написания заявления, т. е. были нарушены процессуальные нормы УПК, но каким-то образом этот факт утаился. Следователь СУ СК по Зареченскому району г. Тула возбудил данное уголовное дело, так как имел разногласие в работе с сотрудниками полиции и предположительно с непосредственными руководителями Лобанова В. и Кочеткова Е.», — пишут авторы обращения.

Также здесь утверждается, что во время обыска служебного кабинета Лобанова и Кочеткова не всегда присутствовали понятые, тем самым «могли быть фальсифицированы доказательства».

«В ходе обыска был изъят полиэтиленовый пакет с надписью „с новым годом“, о котором ни понятые, ни сам Гормаш Н. не помнят. Генетический след в данном пакете смешанный, т. е. содержит ДНК нескольких лиц, установить количество которых не возможно. По данному факту стороной защиты был привлечен лучший эксперт России, который первый применил ДНК исследование на территории России Иванов Павел Леонидович, Доктор биологических наук, профессор. Судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории г. Москвы (результаты его исследования имеются в уголовном деле). В своём исследовании материалов уголовного дела он полностью опроверг результаты эксперта Лучкина П. В. о принадлежности ДНК Гормашу Н.Н. Полиэтиленовый пакет был фальсифицирован следователями СУСК, чтобы опорочить честь Российской полиции, офицеров защищающих страну от внутренних врагов.

Самое интересное, что за время ведения уголовного дела трижды меняли судей, так как оснований для заключения полицейских не было. И третья судья Воротникова Е. В. основывалась только на показаниях потерпевшего и стороны обвинения. Наши дети Кочетков Е. и Лобанов В. стоят в одном ряду с нашими ребятами, которые защищают Родину в Сирии, горячих точках, потому что, они защищают свою Родину от внутренних врагов, а оказывается что, нам не нужны такие защитники, внутри страны. Нам нужны люди, нарушающие закон, распространяющие недостоверные сведения о работниках правоохранительных органах. И суд этому потворствует. Так почему же, верят ранее осужденному человеку, который, нарушал закон и не верят порядочным и честным офицерам являющимися сотрудниками МВД?..», — возмущены родственники.

В заключении они говорят о необходимости возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СУ СК по Зареченскому округу Тулы, направляющих в суд обвинительный материал.

«Хоть большинство из данных сотрудников уже не работает. За время ведения следствия половина из них уволилась», — добавляют авторы петиции, которая помимо сайта Change.org была опубликована и в группе журнала «Профсоюз полиции» в соцсети.

Добавим, что такой случай в Тульской области не единственный. За последние два года за пытки были осуждены около десяти сотрудников МВД. По России факты неправомерного применения силы полицейскими в действительности, увы, не редкость. В августе открылась федеральная «горячая линия» по телефону +7-926-648-85-22, куда можно позвонить правозащитникам и сообщить о фактах избиения и гибели людей в результате действий силовиков (не только сотрудников МВД, но также ФСИН, ФСБ и других правоохранительных органов). Обратившиеся получат инструкцию, куда следует обратиться, а в случае необходимости и подробную консультацию юриста.