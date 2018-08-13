На проспект Победы денег нет

Новомосковские мамочки возмутились состоянием тротуара на проспекте Победы.



«Проспект Победы 6-10, вот по такой дороге вынуждены ходить с колясками. У администрации города нет средств на починку такой дороги?» — задали вопрос в группе «Подслушано Новомосковск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях горожане отметили, что такой тротуар ещё даст фору остальным улицам: «Дорога супер. По городу в сто раз хуже есть», «Тут хотя бы асфальт есть», «У нас из двора все выезды как после бомбежки», «Садовского осенью по шею в луже, а они нормальные бордюры на новые поменяли, чтобы удобнее лужи обходить было. Комсомольская от Пассажа вся уже в хлам разбита, но это никого не волнует», «Найдите возможность потренироваться по ул. Стадионная — отличная практика! Там похуже и пожизненно будя... Прыгунов и пловцов тоже милости просим», «На Загородной тоже нет. Там пешеходная дорожка благополучно прихвачена за заборы или завалена, или заросла. А ходим по проезжей как после бомбёжки», «Вы в Узловой на 50 лет Октября видимо не были, автор».

Представители городской администрации тоже заметили жалобу и не остались в стороне, оперативно приняв её в работу. Правда, вскоре вернулись с отрицательным ответом — денег на тротуар, к сожалению, в бюджете в этом году нет. Что делать? Ну, видимо, держаться до следующего...