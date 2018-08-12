Студентам ТулГУ предложат работу на рязанском цемзаводе

Студенты горно-строительного факультета Тульского госуниверситета будут проходить практику на рязанском предприятии.



Договор о сотрудничестве между ТулГУ и Серебрянским цементным заводом был подписан в 2018 году. Учащиеся будут проходить производственную практику, а лучшим предложат дальнейшее сотрудничество.

Образовательный проект цементного завода направлен на создание условий для полного овладения студентами специальностью и способствует тому, чтобы молодые специалисты трудоустроились после окончания университета.