В Богородицке на митинге осудили пропаганду и «антинародных» депутатов

7 августа в Богородицке прошёл митинг против повышения пенсионного возраста, организованный партией КПРФ. В нём приняли участие более 300 человек.

«Выступающие клеймили позором правительство, раздающее льготы олигархам за счёт обворовывания трудящихся. Неоднократно звучала мысль, что сегодня мы имеем результат бездумного голосования на выборах, когда, поддавшись безальтернативной пропаганде, люди проголосовали за правящую партию, которая, получив большинство в Думе, протаскивает антинародные законы», — сообщает пресс-служба КПРФ.

В заключение митингующие единогласно приняли резолюцию, осуждающую повышение пенсионного возраста и требующую отставки российского правительства.