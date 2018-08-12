В Ефремове разрушается бывший штаб чехословацкой воздушно-десантной бригады

В Ефремове разрушается дом, имеющий историко-культурную ценность.



Один из жителей попросил прокуратуру провести проверку, почему местные власти не ухаживают за зданием, в котором с января по май 1944 года находился штаб 2-ой чехословацкой воздушно-десантной бригады в СССР.

Прокурорская проверка показала, что дом №30 по улице Тургенева имеет статус объекта культурного наследия и состоит в казне Ефремова, все четыре квартиры этого дома находятся в муниципальной собственности.

Однако фасад здания имеет трещины, отсутствуют часть окон и входные двери, внутри здания разбросан мусор, что свидетельствует о необходимости проведения ремонта.

«Бездействие администрации Ефремова по несвоевременному проведению ремонта многоквартирного жилого дома, являющегося также выявленным объектом культурного наследия, представляющего историко-культурную ценность, создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в нём, нарушает права неопределённого круга лиц на сохранение, использование и государственную охрану объектов культурного наследия, являющегося памятником архитектуры, создаёт предпосылки для нарушения режима сохранности памятника истории и культуры, что является недопустимым», — подчеркнули в прокуратуре Тульской области.

По результатам проверки 9 августа главе администрации Ефремова Сергею Балтабаеву внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения.