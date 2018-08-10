Новомосковец пытался пронести в суд трость с лезвием

Житель Новомосковска пытался пронести в суд лезвие, замаскированное под трость.



На прошлой неделе мужчина зашёл в здание судебного участка Новомосковского судебного района, чтобы подать исковое заявление. На пропускном посту он отметил, что не имеет при себе запрещённых предметов.

Однако приставы обратили внимание, что мужчина держит в руке трость с набалдашником, хотя не хромает. Правоохранители потребовали раскрутить трость. Как оказалось, внутри скрывалось лезвие длиной 29 см. В отношении мужчины составили административный протокол ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов) и вызвали наряд полиции.

По данным УФССП России по Тульской области, с начала 2018 года при осуществлении пропускного режима выявлено 342 предмета, запрещённых к проносу в здания судов, среди которых находилось одно огнестрельное оружие, принадлежащее владельцу на законных основаниях, три единицы газового (травматического) оружия, 17 боеприпасов, 123 единицы холодного оружия и 13 электрошокеров.