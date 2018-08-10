В Одоевском районе «попилили» на установке системы видеонаблюдения

Суворовский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбуждённое по признакам мошенничества.



По версии следствия, 1 июня 2017 года администрация Одоевского района заключила несколько договоров с ООО «КСБ» на закупку и установку системы видеонаблюдения «Безопасный город» в посёлке Одоев.

В ноябре-декабре того же года видеофиксаторы в своё рабочее время устанавливали сотрудники муниципальных учреждений, после чего сотрудники районной администрации подписали фиктивные акты выполненных работ и платёжные документы. Ущерб, по данным следствия, составляет 115 тысяч рублей.

9 августа следователи провели обыски по месту жительства начальника отдела ГО ЧС и природоохранной деятельности Александра Герасимова и у него дома. Также следственные действия прошли в офисе компании ООО «КСБ» и по месту жительства директора фирмы. Изъяты документация, мобильные телефоны, компьютерная техника. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).