Тульский комитет по туризму понёс кадровые потери

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов покинул свой пост.



О том, что он перестал работать в областном правительстве, Аллахвердов сообщил на своей странице в фейсбуке. На сайте комитета его фамилия пропала ещё как минимум неделю назад.

Владимир Аллахвердов (1987) окончил ТулГУ, факультет экономии и права по специальности «менеджмент организаций». Работал торговым представителем, руководителем фирмы «Страховой союз», региональным менеджером по развитию московской компании «Цезарь сателлит». С 2009 состоит в партии «Единая Россия». В 2011 году участвовал во встрече губернатора Тульской области Владимира Груздева с блогерами, где ратовал за активное ведение чиновниками аккаунтов в твиттере. В том же году вошёл в тройку региональных лидеров молодёжных праймериз «Молодой Гвардии Единой России». После этого карьера пошла в году. Работал директором «МФЦ», заместителем министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, с 2017 года — председателем комитета Тульской области по развитию туризма.