Тулякам разрешат посещать больных родственников в реанимации

В Тульской области началась реализация проекта «Открытая реанимация».



Теперь пациентов, находящихся в реанимационном отделении областной клинической больницы, разрешено посещать ежедневно с 14:00 до 21:00 мск. Навещать их могут не только близкие, но и друзья или соседи. Допускаются в отделение и дети старше 14 лет.

В ближайшее время проект также планируется реализовать в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице.