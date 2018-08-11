Щёкинец в Дубне пытался дать взятку начальнику суворовского отдела МВД

В Щёкино возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя за покушение на дачу взятки.



По версии следствия, вечером 31 июля 2018 года щёкинец прибыл в Дубенское отделение полиции отдела МВД «Суворовский» и передал врио начальника отдела по вопросам миграции взятку в размере 3 тысяч рублей за не составление протоколов об административном правонарушении, положив деньги перед сотрудником полиции на стол. Однако правоохранитель отказался принять взятку.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.