В Тульской области построят паломнический центр

Паломнический центр построят в Тульской области на родине святой Матроны Московской в селе Себино, где сейчас действует музейный комплекс.



Основные строительные работы планируется провести в 2019 году, рассказала ТАСС министр культуры региона Татьяна Рыбкина. По проекту здесь построят гостиничный комплекс, трапезную и выставочный зал.

«Проект строительства паломнического центра в селе Себино согласован, мы планируем, что земельные работы начнутся уже в 2018 году, а активное строительство — в 2019 году. Центр необходим в связи с возросшим интересом к родине Матроны Московской, истории её жизни здесь. В будни Себино посещает не менее сотни человек, в выходные — не менее трёхсот. Самый большой поток — до 2,5 тысяч человек — ежегодно приходится на 2 мая — день памяти Матроны», — сказала Рыбкина.

Она добавила, что с момента открытия музея в 2014 году Себино посетило уже более 185 тысяч человек, в том числе из 30 регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Мексику, США, Канаду, Англию, Италию.

Общие затраты на строительство паломнического центра оцениваются в 300 млн рублей, их взял на себя частный инвестор, бюджетного софинансирования не подразумевается, добавила Рыбкина.