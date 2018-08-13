Тульские дольщики могут пожаловаться на застройщиков на «горячую линию» прокуратуры

В прокуратуре Тульской области по указанию Генпрокуратуры организована «горячая линия» для обращений обманутых дольщиков.



В случае нарушения их прав дольщики могут позвонить по телефону 36-43-07. Поступившую информацию проверят и отреагируют при наличии оснований.

Также обращение можно отправить через интернет-приёмную на официальном сайте областной прокуратуры, указав, помимо своих контактных данных, адрес строительства дома, дату и номер договора долевого строительства, наименование застройщика.