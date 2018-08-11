Запрет на перевозку групп детей старыми автобусами отсрочили пятый раз

Правительство России отложило введение возрастного ценза для автобусов, перевозящих организованные группы детей, до 30 июня 2020 года.



Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство ограничило возраст автобусов для детских перевозок 10 годами в 2013 году после ряда резонансных ДТП, однако введение этого «ценза» постоянно переносилось, а в 2016 году на него был введён мораторий до 2018 года из-за неоднократных протестов туристической отрасли, сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем, ПАО «КАМАЗ» и группа «ГАЗ» в июле 2017 года раскритиковали отсрочку запрета, подчёркивая, что запрет переносился с 2013 года уже четыре раза.

Последний раз доработанное Минтрансом постановление предполагало, что ценз для автобусов массой до 5 тонн и имеющих более 8 мест для сидения будет введён с 1 июля 2018 года для перевозок из/в Москву и Санкт-Петербург, а также в Московскую и Ленинградскую области. Для остальных регионов ограничение предполагалось ввести с апреля 2019 года.