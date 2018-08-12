Тульское отделение банка «Траст» сменило вывеску

Все отделения банка «Траст» в регионах Черноземья до 5 октября трансформируют под бренд «Открытие».



В июле 2018 года «Открытие» создало на базе «Траста» банк непрофильных активов, в связи с чем и потребовался массовый ребрендинг. В течение трёх месяцев 32 отделения банка «Траст» в 23 городах России сменят вывеску на «Открытие».

В числе первых уже реорганизовано липецкое отделение, до конца сентября планируется завершить ребрендинг представительств в Орле и Белгороде. Новые вывески также получили отделения «Траста» в Москве, Подольске, Туле и Твери, сообщили в «Открытии».

«При этом все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с банком «Траст», сохраняют свою силу и выполняются в полном объёме», – подчеркнул вице-президент, директор департамента управления сетью банка «Открытие» Антон Анищенко.

Банк «Траст» с декабря 2014 года санировался банком «Открытие». Впоследствии владельцем «Траста» стало «Открытие Холдинг». В 2017 году Центробанк принял решение о санации банка «Открытие» с участием Фонда консолидации банковского сектора. В декабре этого же года управляющая компания ФКБС прекратила выполнять функции временной администрации «Открытия». Банк в настоящее время на 99,9% принадлежит Центробанку.