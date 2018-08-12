Туляк за унижение судьи отработает 420 часов

37-летний житель Тёпло-Огарёвского района осуждён за неуважение к суду.



Суд установил, что 16 ноября 2017 года мужчина, находясь в зале заседаний Тульского областного суда, в ходе рассмотрения апелляционной жалобы вёл себя вызывающе, в связи с чем был удалён из зала. Не согласившись с этим, он оскорбил судью, тем самым «унизив честь и достоинство председательствующего судьи как участника судебного разбирательства, подорвав авторитет судебной власти».

В ходе рассмотрения дела осуждённый свою вину не признал. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов.