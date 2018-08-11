В прокуратуре Тульской области назвали самые криминальные округа и районы.



В первой половине 2018 года зафиксировано 6721 преступление — на 561 больше, чем в прошлом году. Чаще всего преступления регистрировали в Советском, Зареченском и Пролетарском округах Тулы, а также в Щёкино и Венёвском районе.

Привокзальный округ Тулы, Щёкино и Венёвский район также отметились двукратным ростом числа тяжких и особо тяжких преступлений. Помимо них тем же могут «похвастаться» Привокзальный округ Тулы, Воловский, Кимовский и Тёпло-Огарёвский районы. В целом по области преступлений данной категории стало меньше на 2% — до 1663.

Снизилось и количество жертв, но исключениями стали Новомосковск, Щёкино, Алексинский и Ленинский районы. Наркопреступления чаще всего регистрировали в Пролетарском и Зареченском округах Тулы, Новомосковске, Щёкино, Ясногорском районе.