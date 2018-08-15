В Тулу с острова Корфу прибудет ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского

24 августа в Россию с острова Корфу прибудет христианская святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского.



Поклониться святыне до 15 октябрня можно будет в 12 регионах России: Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве.

«Святитель Спиридон Тримифунтский — величайший святой, которого почитают православные во всех концах земного шара, но не так просто попасть на остров Корфу, где находятся его нетленные мощи. Поэтому мы благодарны Керкирской митрополии за возможность принесения десницы этого замечательного святого в пределы Русской Православной Церкви», — заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.