Туляки теперь могут сами выбрать дату регистрации брака

Дату регистрации брака туляки теперь могут выбрать самостоятельно. Соответствующие поправки в законодательство были приняты 3 августа.



Теперь заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату и во время, которые определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими заявления о заключении брака.

При наличии уважительных причин заключение брака может быть разрешено до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака.