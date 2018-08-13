Закон определил, кто будет защищать детей от вредной информации

С 10 августа вступают в силу поправки в законодательство защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.



Теперь, за опубликование в СМИ программ теле- и радиопередач, перечней и каталогов информационной продукции без размещения знака возрастного ограничения либо со знаком, не соответствующим категории информационной продукции, будет налагаться административный штраф.

Размер штрафа для граждан составит 1-2 тыс. рублей, должностных лиц — 3-7 тыс. рублей, юридических лиц — 10-50 тыс. рублей, сообщает Роскомнадзор.

Однако производитель или распространитель СМИ может снять с себя ответственность за правильную возрастную маркировку своей продукции, если заключит с лицом, предоставившим для опубликования информацию, подпадающую под действие закона, гражданско-правовой договор, по которому на указанное лицо будет возлагаться обязанность размещения на информационный продукт знака возрастного ограничения.