Что грозит за самозахват земель

В начале августа в правительстве Тульской области сообщили о создании на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС 3D модели региона.



По данным министерства имущественных и земельных отношений, более 30 органов власти начали пользоваться системой «Геоскан» для оценки состояния земельных ресурсов, анализа использования земель сельскохозяйственного назначения и выявления нарушения законодательства.

В Алексине с начала года по материалам «Геоскана» было проверено 74 земельных участка, факты нарушения подтверждены на 65 земельных участках. Наибольшее количество нарушений – это самовольное занятие земельного участка.

Самовольное занятие земельного участка заключается в том, что лицо использует земельный участок, не имея на это правовых оснований и против воли собственника. Это может быть противоправная застройка земельного участка, временное или постоянное складирование и других действия.

Статья 16 Земельного кодекса РФ предусматривает, что земельные участки, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований, являются государственной собственностью. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не может приобретать на неё право собственности, соответственно, не вправе продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самозахват земельного участка или его части влечёт ответственность по статье 7.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на граждан в размере 5-10 тыс. рублей, должностных лиц — 20-50 тыс. рублей, юридических лиц – 100-200 тыс. рублей.

Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без возмещения затрат, произведённых лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими земельными участками.

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