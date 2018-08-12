В историческом центре Тулы на Крестовоздвиженской площади в районе фонтана просел асфальт.



Весной здесь проходили масштабные археологические раскопки, в ходе которых были найдены 76 древних гробов. Там же специалисты нашли известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века и печь для извести.

Рядом располагалась торговая площадь, трактир (XVIII-XIX вв.), венцы деревянного остова крепости, торговые погреба XVIII века. По завершении исследований место раскопок было засыпано землей и восстановлено асфальтовое покрытие.

Туляки предлагали вместо фонтана сделать на месте древних захоронений часовню в память о разрушенной в советский период Крестовоздвиженской церкви, но это предложение осталось без внимания.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов уже пообещал, что подрядчик в течение нескольких дней исправит ситуацию.

«Возможно, будут возникать проблемы и с плиткой в сквере с фонтаном, это естественный процесс в первое время. Мы наблюдаем, корректируем, подрядчик – исправляет то, что надо исправить», — сказал он в интервью «АиФ».