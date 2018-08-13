Дюмина возьмут наблюдать за стратегическими инициативами

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин войдёт в наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.



По словам источника, соответствующий проект распоряжения правительства направлен Минэкономразвития в кабинет министров.

Кроме того, в наблюдательный совет АСИ войдёт глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов. Будут исключены из состава набсовета АСИ экс-глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и президент компании Ward Howell Сергей Воробьев.

Председателем наблюдательного совета АСИ является президент РФ Владимир Путин.

В прошлом году бывший замминистра внутренней политики Тульской области Александр Лучин после встречи с гендиректором АСИ Андреем Никитиным рассказывал о планах Агенства по сотрудничеству с регионом. Это создание детских технопарков, развитие WorldSkills, предоставление площадки для развития стартапов, проект «Геоскан», выпуск продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях.

Тогда Никитин отмечал, что взаимодействие было налажено ещё при бывшем губернаторе Владимире Груздеве.

«Исторически при прежнем губернаторе в Тульской области было очень активное взаимодействие с АСИ, и новый губернатор так же эту динамику поддерживает и усиливает. Коллеги из Тульской области к нам приезжают и ставят задачи, так же и мы приезжаем к ним. Мы любим те регионы, которые ставят нам задачи. Что для нас важно в этой работе, так это то там работает именно команда, и там есть лидер Алексей Геннадьевич Дюмин, это лидер который умеет слушать свою команду. Даже в каком моменте он когда-то чего не знал, он с этим разбирается, он чему-то учится, у него этот процесс не заканчивается. Наверное, не будь у него такой сильной команды, ему было бы сложнее. При том что для меня важно, что новые люди которые пришли, они хорошо интегрировались с той командой, которая была при губернаторе Груздеве», — рассказывал Никитин.