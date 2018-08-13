За Черныша отдувается «земляк»

Обязанности прокурора Рязанской области после ухода в отставку Олега Черныша теперь исполняет его бывший заместитель Алексей Дикарёв.



Сам Черныш, как рассказывал он в интервью «МедиаРязани», уволился из органов прокуратуры, выйдя на пенсию. По словам Черныша, он уже получил много новых предложений о работе.

СМИ сообщали, что отставку Черныша якобы ускорил случай с подчинённым — бывшим помощником прокурора Рыбновского района Александром Галкиным, которого обвинили в том, что он на охоте до смерти забил человека.

Обязанности прокурора Рязанской области сначала исполнял первый его заместитель Юрий Монахов, а теперь — Алексей Дикарёв.

Олег Черныш родился в 1957 году на Украине, в городе Макеевка Донецкой области. В органах прокуратуры работал с 1986 года. 2 июля 2018 года указом президента России Олег Черныш был освобождён от должности прокурора Рязанской области, которую занял 8 июня 2015 года. До этого он работал прокурором Тульской области.

Новомосковец Алексей Дикарёв работал в Рязанской области заместителем Олега Черныша с февраля 2016 года. Ранее он был начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскными действиями прокуратуры Тульской области, до этого работал в новомосковской прокуратуре.