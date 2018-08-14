В России могут ввести ещё один налог

Минфин предложил ввести экологический налог. Ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс.



Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, экологический налог нужен для того, чтобы финансово обеспечивать проводимую правительством экологическую политику в стране, цель которой — обеспечить россиянам гарантированное Конституцией право на благоприятную окружающую среду.

Сейчас в России есть платежи в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду, но их взимание низкоэффективно, написано в пояснительной записке. В свою очередь экологический налог позволит увеличить поступления в бюджет, в частности — благодаря улучшению качества его администрирования, при необходимости — применению мер административной, налоговой и уголовной ответственности.