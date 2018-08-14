Руководить тульским штабом «Юнармии» поставили чиновника, судимого за попытку мошенничества

Тульский региональный штаб «Юнармии» возглавил судимый за попытку мошенничества чиновник Алексей Кучава.



Об этом Znak.com рассказал один из сотрудников штаба. По его словам, такое решение было принято на региональном слёте штаба «Юнармии» Тульской области ещё 3 августа. Эта информация подтверждается на сайте ПО Туламашзавода, на базе которого прошло собрание участников движения.

«Одним из главных вопросом повестки дня стало избрание начальника штаба „Юнармии“ Тульской области. Делегаты слета единогласно проголосовали за Алексея Ражденовича Кучаву», — сообщает пресс-служба производственного объединения.

В 2010 году Тульский гарнизонный военный суд признал виновным нынешнего замдиректора госучреждения допобразования «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на совершение мошенничества с использованием служебного положения»).

Согласно опубликованному в сети тексту приговора, Алексей Кучава, проходя военную службу по контракту, требовал от курсанта 10 тыс. рублей, чтобы якобы посодействовать в прекращении возбужденного против воспитанника уголовного дела.

Суд установил, что Кучава получил в военно-следственном отделе по Тульскому гарнизону постановление об отказе в возбуждении против курсанта уголовного дела, чтобы затем передать его начальству. Однако Кучава сделал копию этого документа, вызвал к себе курсанта и потребовал от него 10 тыс. рублей. На это предложение курсант согласился.

Когда молодой человек передал деньги, Кучава был задержан сотрудниками отдела безопасности. В результате суд приговорил Кучаву к штрафу в 200 тыс. рублей. Свою вину Кучава, к слову, признал. Суду мужчина пояснил, что хотел поправить свое материальное положение.