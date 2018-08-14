Что рассказала Абросимова?

Экс-главу Ясногорского района Екатерину Абросимову освободили от домашнего ареста за подписку о невыезде.



Абросимова находилась под домашним арестом с 11 апреля. Накануне её задержали сотрудники УФСБ в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда же прошли обыски дома у Абросимовой и в здании администрации Ясногорского района.

Екатерина Абросимова (1982) в 2005 году закончила ТулГУ по специальности «Безопасность производственных процессов», в 2006-м — по специальности «Охрана окружающей среды». Работала начальником рекламного отдела «Радио «Шансон«-Тула» (2006-09), консультантом МО Обидимское Ленинского района (2009-12), помощником министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области (2012), первым замглавы администрации Ясногорского района (2012-13), главой администрации Ясногорского района (2013-15), врио руководителя областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» (2016). С 2015 по 2018 год трудилась в качестве помощника председателя Тульской городской Думы.

В СМИ отмечают, что такого изменения меры пресечения фигурантам громких уголовных дел в Тульской области не встречалось за последние 5 лет.