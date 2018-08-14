В ясногорском пруду нашли утопленника

В Ясногорском районе в пруду нашли тело 44-летнего мужчины.



По предварительным данным, утром 13 августа потерпевший приехал в гости к своему знакомому. Они выпили и вечером поехали купаться на пруд рядом с садоводческим товариществом «Строитель».

Один из мужчин остался на берегу, а другой пошёл купаться. Через некоторое время он начал тонуть. Друг бросился ему на помощь, но спасти не смог.

Следователи не обнаружили на теле потерпевшего каких-либо повреждений. Сейчас проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.