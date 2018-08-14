Цкипури: Активность туляков выросла

Мэр Тулы Юрий Цкипури заявил, что жители города стали больше контролировать ремонт дворовых территорий.



«Мы с главой администрации Евгением Васильевичем Авиловым еженедельно инспектируем ход благоустройства дворов, ремонта образовательных учреждений по программе „Народный бюджет-2018“, ремонта дорог. Мы общаемся с жителями и видим, насколько выросла их активность: они принимают участие в создании проекта и контролируют работы от начала до приёмки. А значит, если у собственников МКД появляются замечания, подрядчик может устранить их прямо в ходе работы. Это очень удобно», — сказал он.

По словам Цкипури, большая часть программ по благоустройству уже выполнена, а качество работ хорошее. Все работы должны закончить до 31 августа.