Тула заняла 101-е место в рейтинге экологического благополучия

Тула не вошла в первую сотню городов России в рейтинги экологического благополучия.



Рейтинг составлен аналитиками агентства Домомфонд.ру на основе поставленных местными жителями оценок. Участниками опроса стали более 61 тысячи человек. Горожан просили оценить по 10-балльной шкале утверждение «В моём городе достаточно зелени и чистый воздух».

В пятёрку лидеров вошли Анапа, Геленджик, Сочи, Майкоп и Армавир. Москва заняла 38-е место, Санкт-Петербург — 58-е.

Тула оказалась лишь на 101-м месте, расположенный по соседству подмосковный Серпухов — на 132-м. Для сравнения, другие города ЦФО распределились следующим образом: Белгород — 39-е место, Воронеж — 50-е, Курск — 56-е, Тамбов — 66-е, Рязань — 110-е, Липецк — 112-е.

Хуже всего, по мнению местных жителей, дела с экологией обстоят в Волоколамске, Норильске, Клину, Ачинске и Челябинске. Подмосковные Волоколамск и Клин в последние месяцы являются эпицентром мусорных скандалов.