В Тульской области открылся музей памяти погибших на атомной подлодке «Курск»

12 августа в селе Герасимово Суворовского района открылся музей памяти погибших воинов-моряков.



18 лет назад здесь усилиями капитана I ранга Анатолия Максимова при помощи местных жителей была построена часовня в честь святителя Николая Мирликийского чудотворца и в память о погибшем военном моряке Анатолии Анатольевиче Максимове.

После трагедии с атомной подводной лодкой «Курск» семья Максимовых приняла решение посвятить возведённую часовню памяти погибших моряков и сына Анатолия.

Каждый год 12 августа в Герасимово настоятель суворовского городского храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Илия совершает поминальный молебен.