Тульская область за полгода потратила на содержание тысячи чиновников как минимум треть миллиарда рублей

Правительство Тульской области опубликовало сведения о количестве государственных служащих и работников госучреждений, а также размеры денежных расходов на их содержание в первом полугодии 2018 года.



Более 4 млрд рублей было потрачено из бюджета Тульской области на содержание работников государственных учреждений. В этой сумме не учтены начисления по зарплате и платежи по ОМС. В этой сфере занято 52 272 человека, сообщает «МК».

Количество государственных служащих в Тульской области составило 1 047 человек. Их содержание без учёта начислений на зарплату обошлось региональному бюджету в сумму более 328 млн рублей — в среднем по 313 тыс. рублей на каждого: аппарат Тульской областной Думы (61 человек) — более 20 млн рублей; аппарат правительства Тульской области и органы исполнительной власти (728 человек) — 246 млн рублей; аппарат тульской избирательной комиссии (64 человека) — более 16 млн рублей; аппарат Счётной палаты (26 человек) — 9 млн рублей; уполномоченные в области (5 человек) — 1,7 млн рублей; мировые судьи (163 человека) — 34 млн рублей.