В Новомосковске ищут, куда при Жерздеве пропала чугунная ограда с советскими звёздами

В центре Новомосковска пропала литая чугунная ограда. Ей была обнесена центральная пешеходная аллея, проходящая через Советскую площадь и Ротонду.



«Литые полутораметровые секции зелёного цвета с массивными, украшенными рельефом набалдашниками и с символами Советского государства – массивными звездами посередине. Эта ограда украшал аллею ещё с Советских времен, так же являясь, своего рода, одной из визитных карточек города. Увы, но в новое время подобных произведений в Новомосковске уже не делали», — пишет «Новомосковск сегодня».

Ограду демонтировали несколько лет назад, местное СМИ вспомнило об этом сейчас, когда сменился глава, и готовит запрос в органы муниципальной власти и органы внутренних дел.