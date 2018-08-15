Венёвским властям не удалось оспорить штраф Россельхознадзора

Тульский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу администрации МО Центральное Венёвского района на штраф Россельхознадзора.



В мае 2018 года сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что в МО Центральное сбрасывают мусор на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,53 га.

Администрацию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и наложили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Чиновники, не согласившись с вынесенным постановлением, обратились в Венёвский районный суд, который отказал в удовлетворении жалобы. Обжалование в Тульском областном суде также успеха районной администрации не принесло.