Туляков зовут в Кузнечную слободу на Субботею

18 августа с 12:00 до 17:00 мск ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков на Субботею в Кузнечную слободу (ул. 9 Мая, 1Б).



Здесь можно увидеть и опробовать горн с мехами, восстановленными по средневековым чертежам, выковать подкову или сердце, а также отчеканить копейку- добродейку и сделать уникальный сувенир «Пёрышко».

Гостей ждёт интерактивная выставка-представление «Тульская подкова» о знаменитом Левше, игры и забавы из ХIХ века. Мастера покажут чудо-дерево с кузнечными арт-объектами и интерактивную выставку старинных кованых изделий и чеканных экспонатов. Добавит впечатлений общение с живым гусем-блогером Добрыней в его личной резиденции.

Вечером туляки смогут посмотреть под открытым небом фильм — в летнем кинотеатре «Майский» покажут «Каникулы президента». Вход на территорию ремесленного двора свободный. Справки по телефону 35-25-00.