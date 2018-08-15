Дюмин заявил главам муниципалитетов, что борьба с коррупцией в Тульской области будет вестись постоянно

15 августа в Тульской области прошло совещание губернатора с главами администраций муниципалитетов по вопросам профилактики и противодействия коррупции.



Глава региона Алексей Дюмин отметил, в нынешних условиях достижение поставленных целей во многом зависит от того, насколько эффективно расходуются бюджетные средства. Это один из главных критериев профессиональной пригодности чиновника.

«Качество вашей работы и умение выполнять задачи имеющимися ресурсами выходят на первый план. Важно не просто решать вопросы, а действовать строго в рамках правового поля», — сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что недопустимы не только откровенно противоправные действия, но и халатность, неосмотрительность, неумение просчитывать риски и последствия.

«Мы всегда уделяли большое внимание работе по противодействию коррупции и будем вести её постоянно», — заверил губернатор.