Haval сообщила о завершении строительства автозавода в Узловой

Компания Haval сообщила об окончании строительства автозавода Great Wall в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.



Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, производства компонентов. В настоящее время продолжаются работы по строительству дорог и благоустройству территории, а также ввоз оборудования.

Напомним, в начале августа стало известно, что на увеличение мощности подстанции автозавода Great Wall выделено 526 млн рублей.

Эти средства будут использованы на расширение подстанции 220 кВ «Северная». Здесь установят новый автотрансформатор 220/110 кВ, оснащённый современными системами охлаждения и пожаротушения.

В компании сообщили, что на заводе установлено усовершенствованное оборудование для сжигания выхлопных газов и снижения выбросов летучих органических соединений, а также современное оборудование для поэтапной очистки сточных вод производства с целью достижения «нулевой эмиссии».

Полностью закрытая линия цеха штамповки оборудована промышленными роботами и пресс-машиной Fagor, а сварочных цех – 80 роботами ABB, устройством автоматического переключения автомобилей NBG и лазерным ограждением для безопасности производства. В цехе окраски работают 38 роботов.

Осенью и в декабре 2018 года будут проводиться пуско-наладочные работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в начале 2019 года. На первом этапе завод будет производить 80 тысяч автомобилей в год при локализации в 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия — 150 тысяч автомобилей в год и увеличить уровень локализации – более 50%. Первые автомобили Haval представит 29 августа в рамках Московского международного автомобильного салона.