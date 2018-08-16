Тульская область вошла в десятку регионов России с наихудшими показателями обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 10 тысяч человек населения.



Это следует из рейтинга, составленного по информации Минздрава России экспертами Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».

В десятку субъектов с наименьшими показателями по врачам вошли Курганская область (24,7), Чеченская Республика (26,3), Владимирская (27,7), Еврейская автономная (27,9), Псковская (28), Тульская (29,4), Свердловская (29,6), Калужская (29,7), Ленинградская (29,7) и Вологодская (30,1) области.

В лидерах — Чукотский автономный округ (68,4), Санкт-Петербург (57,7), Республика Северная Осетия – Алания (54,9), Магаданская область (54,3), Ханты-Мансийский автономный округ (51), Республика Саха (Якутия) (50,1), Астраханская область (47,7), Республика Тыва (47,2), Сахалинская область (47,1) и Республика Мордовия (46,7).

По сравнению с предыдущим годом ситуация с обеспеченностью населения врачами ухудшилась в 22 регионах. С каждым годом снижается и уровень обеспеченности средним медицинским персоналом. Например, в 2013 году он был равен 90,2, в 2015-м – 89,4, в 2016-м – 88, а в 2017-м – 86,2.

Отдельно была проанализирована обеспеченность врачами сельских территорий. Выяснилось, что обеспеченность врачами в 2017 году здесь была на 39,6% ниже, чем в общем по всей территории страны — 14,8 на 10 тысяч человек населения (по России – 37,4). В то же время смертность сельского населения выше, чем в городе, на 14,2%.

Нехватка специалистов хорошо заметна и по «двухфакторной системе» записи к врачу. Попасть к неврологу, кардиологу, ревматологу и ряду других врачей можно только через терапевта, если удастся поймать окно (часто талонов нет на неделю-две вперёд). А если быстро — только к платным.

Как мы писали ранее, в Тульской области также смертность в больницах выше средней по России. По данным Росстата за первое полугодие 2018 года, число смертей в нашем регионе превышает число рождений в 2 раза (12 424 против 6 104). Тульская области в тройке антилидеров в ЦФО и России по смертности от онкологии, болезней органов дыхания и пищеварения, высока смертность туляков от заболеваний системы кровообращения. В 2018 году на госпрограмму развития здравоохранения в Тульской области предусмотрено 13 млрд рублей.

В развале тульского здравоохранения часто укоряют бывшего министра Ольгу Аванесян. Но за полтора года с момента её отставки, несмотря на ремонт больниц и открытие фельдшерских пунктов, проблема с врачами в регионе стоит очень остро. Судя по цифрам, улучшений нет — напротив. Так, на конец 2015 года обеспеченность врачами в Тульской области составляла 35,2 на 10 тысяч человек. Сейчас — уже 29,4.