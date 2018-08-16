Тульскую набережную обезопасят за 33 млн рублей

Обеспечить порядок на Тульской набережной поможет система «Безопасный город». Она обойдётся бюджету в 33 млн рублей.



Видеонаблюдение появится на Тульской набережной, Крестовоздвиженской площади и улице Металлистов. Информация с 95 видеокамер будет поступать в тульскую Единую дежурно-диспетчерскую службу и городское УМВД. Также на набережной будут дежурить сотрудники ЧОП и казаки.

Напомним, в начале августа в Одоеве был задержан чиновник, которого подозревают в мошенничестве при установке системы «Безопасный город».