В Туле издадут энциклопедию города

К празднованию 500-летия возведения Тульского кремля издадут «Тульскую историко-культурную энциклопедию».



На выпуск книги из бюджета области направлено 4,1 млн рублей. Заказчиком выступает Тульская областная универсальная научная библиотека.

По материалам закупки, выпуск книги входит в перечень мероприятий, приуроченных к празднованию в 2020 году 500-летия строительства Тульского кремля, и в госпрограмму «Развитие культуры и туризма Тульской области».

В состав книги войдут статьи по истории Тулы и районов области, рассказы о создании музеев, библиотек, театров и парков, сведения об исторических личностях. В подготовке книги примут участие более 60 историков, краеведов и сотрудников учреждений культуры. Энциклопедию планируется издать до 1 декабря 2018 года.