Сын экс-главы узбекского КГБ и партнёр «Роснефти» вложили в «Воловский бройлер» 5 млрд рублей через фирму на Кипре

В предприятие «Воловский бройлер» с 2016 года вложили свыше 5 млрд рублей инвестиций, сообщил на днях на встрече с губернатором глава администрации Воловского района Сергей Пиший.



Речь идёт о мясоперерабатывающем комплексе. Эту сумму озвучивали ещё до запуска комплекса, таким образом, можно судить, что намерения инвестора полностью реализованы. Часть вложенных средств – кредит «Россельхозбанка».

В этом году «Воловский бройлер» планирует произвести 38 тысяч тонн продукции, а в 2019-м — выйти на максимальную мощность, рассказал Пиший. Сейчас птицеводческий комплекс состоит из 75 отдельно стоящих птичников, инкубатория, убойного цеха, цехов глубокой переработки и производства мясокостной муки, холодильных цехов, собственных очистных сооружений, водозаборных скважин. Здесь работает более 1100 человек. Поставляет племенной материал заводу ООО «Авиаген», базирующееся в Ясногорском районе, но учреждённое британскими компаниями (Ew Uk Holdings 2 Limited и Aviagen International Holdings Limited).





Этих инвесторов в регион привлекал ещё прежний губернатор Владимир Груздев, помогал ему бывший гендиректор «Корпорации развития Тульской области» Денис Тихонов. Строительство птицеводческого комплекса в Волово начали узбекские инвесторы в 2013 году при поддержке «Россельхозбанка». За счёт средств областного инвестиционного фонда была построена инфраструктура — на это Воловскому району дали субсидию.

А началось всё с подписанного в 2012 году между правительством Тульской области и ООО «Воловский бройлер» договора о сотрудничестве. Сначала построили дорогу, подвели коммуникации. Затем начали строить птичники, производственный цех, другие участки. В строительство птицеводческого комплекса вложили свыше 3 млрд рублей. Из них 2,6 млрд рублей были получены в рамках банковского кредитного соглашения.

ООО «Воловский бройлер» было создано в 2011 году. 99,9% предприятия принадлежит кипрской компании «Рилвес лимитед» (0,01% — у «РСХБ-Финанс»). Она в свою очередь принадлежит четырём другим кипрским компаниям, писали в феврале «Ведомости» со ссылкой на данные реестра Кипра. Через них крупнейший бенефициар «Рилвес лимитед» – Бахтиер Фазылов (31,5%), который также является основным акционером и председателем правления международной нефтесервисной компании Eriell (предоставляет услуги по строительству скважин).

Судя по сайту компании, Eriell сотрудничает с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом» и другими российскими нефтегазовыми компаниями. В 2011 году Газпромбанк приобрёл 46% Eriell, позже его доля сократилась до 39,6%.

Согласно тем же данным реестра Кипра, 24% «Воловского бройлера» принадлежит сыну бывшего начальника Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова Шарифу.

74-летний Рустам Иноятов с 1995 года руководил Службой национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, а в январе 2018 года был отправлен в отставку и назначен государственным советником президента Узбекистана. Его рассматривали как возможного преемника Ислама Каримова на посту президента. А начинал Рустам Иноятов простым бетонщиком в Ташкентском строительном тресте, затем окончил факультет иранской филологии Ташкентского госуниверситета, в армии завербовался в КГБ. Был сотрудником резидентуры в Афганистане под дипломатическим прикрытием, дослужился до генерал-полковника, поста главы «узбекского КГБ» и чёрного списка Евросоюза (включён туда за «расстрел Андижанского восстания 13 мая 2005 года», в тот день погибло около 200 человек, а по неофициальным данным — до 1500). Узбекские правозащитники им тоже недовольны — рассказывают, что превратил спецслужбу в «конвейер для пыток».

Семья Рустама Иноятова вкладывала большие средства за границу. Его сын Шариф Иноятов, по данным журналистской расследовательской группы Open source investigations, имеет доли в недвижимости и бизнесе за рубежом.

Интересно, что весной погранвойска СНБ внесли 43-летнего Шарифа в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Информагентства «Озодлик» и «Фергана» писали со ссылкой на источники в местных силовых структурах, что Шариф Иноятов выступает свидетелем как минимум по трём уголовным делам.

А выезд ему ограничили после побега из страны Алишера Кадырова, сына бывшего генпрокурора Рашида Кадырова, и попытки побега Абдурашида Мирзаева, сына бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мирагалама Мирзаева. Причина бегства банальна — обвинения в вымогательстве, злоупотреблении властью, получении взяток. Узбекские кланы в период правления Ислама Каримова были сильны. Нынешний президент Шавкат Мирзиёев с момента прихода к власти в декабре 2016 года объявил курс на борьбу с коррупцией. С начала этого года уже 867 чиновников попали в жернова, многих увольняют.

И Иноятов, и Фазылов занимались агробизнесом и в Узбекистане. Ещё 39,5% «Воловского бройлера» распределено между их партнёрами – гражданами Узбекистана. Владельцы оставшихся 5% неизвестны. У Иноятова и Фазылова также по 30% Воловского комбикормового завода (выпускает корма для «Воловского бройлера») и Воловского маслоэкстракционного завода.

Что касается «Воловского комбикормового завода», то сейчас идёт строительство комплекса, который будет включать в себя элеватор и комбикормовое производство. В проект предполагается инвестировать свыше 1,4 млрд рублей, на предприятии будет создано порядка 120 рабочих мест. Пуск намечен на осень 2018 года.

Известно, что летом 2017 года представители «Воловского бройлера» подписали соглашение с губернатором Алексеем Дюминым о строительстве тепличного комплекса площадью 100 га и стоимостью 24 млрд рублей в Суворовском районе. Там планируется выращивать помидоры, огурцы, перец и салат.

Начиная с 2014 года, когда было введено продуктовое эмбарго, теплицы — одно из самых перспективных направлений инвестиций в сельское хозяйство, рассказывал «Ведомостям» исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Инвесторов привлекает государственная поддержка – компенсация 20% капитальных затрат и льготные кредиты по ставке до 5%.

На сайте Rusprofile сообщается, что сейчас «Воловский бройлер» участвует в 4 арбитражных процессах в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований к организации составляет 5,7 млн рублей. Но это мелочи по сравнению с вложенными в проект средствами.

До этого компания была ответчиком на 23 процессах и на 1 — истцом. Там же указано, что с 2015 года на «Воловском бройлере» 7 плановых и 10 внеплановых проверок, по результатам которых выявлено 49 нарушений.