Wi-Fi, розетки и туалеты с жидким мылом. Что должно быть на ж/д вокзалах

С 1 декабря 2018 года в России начнут действовать новые правила обслуживания пассажиров на железнодорожных вокзалах.



Они обяжут крупные вокзалы обеспечить пассажиров не только доступом в интернет и розетками для зарядки телефонов в залах ожидания поездов дальнего следования, но и комнатами длительного отдыха.

В туалетах, вне зависимости от объёма пассажиропотока, по новому стандарту, должна быть туалетная бумага, жидкое мыло и бумажное или электрическое полотенце. Платформы для высадки и посадки пассажиров должны быть обустроены навесами, лавочками и урнами.

Также регламентировано, что максимальное время в очереди к кассам и автоматам по продаже билетов на поезда дальнего следования должно составлять 10 минут, на электрички — 7 минут.