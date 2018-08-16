Тульская область конкурирует с Московской и Ленинградской за звание лучшего экскурсионного направления

В России проходит онлайн-голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.



Регионы, набравшие большее количество голосов, станут победителями конкурса National Geographic Traveler Awards 2018.

Голосование пройдёт до 5 октября 2018 года включительно в 25 основных номинациях. Тульская область представлена в номинации «Российский экскурсионный отдых». Конкуренты у нас самые серьёзные — Московская, Ленинградская, Архангельская и Вологодская области.

Поддержать наш регион можно на сайте National Geographic. Результаты голосования будут объявлены в ноябре.