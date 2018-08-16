В Ясногорске встречу с активистами района устроили утром в будний день

Представители Общественной палаты Тульской области организовали встречу с активом Ясногорского района.



Мероприятие назначили на утро рабочего дня — в 11:00 мск, в четверг, 16 августа. И объявили о нём накануне вечером.

«На встречу приглашаются члены Общественного совета МО Ясногорский район, старшие по многоквартирным домам, представители органов территориального общественного самоуправления», — говорится в анонсе на сайте райадминистрации.

Мероприятие должно пройти в Ясногорской центральной библиотеке имени В. В. Вересаева.