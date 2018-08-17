Туляки станцуют танго в рамках всероссийского флешмоба

18 августа десятки российских городов примут участие в танцевальном флешмобе.



Пары будут танцевать в самых оживлённых местах, исполняя танго под одну мелодию. Все танцоры должны быть в красном, чёрном или белом. Принять участие во флешмобе могут как профессионалы, так и любители.

В Туле флешмоб пройдёт на ротонде Центрального парка имени П. П. Белоусова. Ровно в 16:00 мск начинает звучать музыка, а пары выходят на танго. Флешмоб заканчивается в 17:00 мск, но организаторы обещают продолжение танцевального вечера.