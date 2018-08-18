КМЗ улучшил финансовые показатели за квартал и полугодие

«Косогорский металлургический завод» существенно улучшил финансовые показатели.



Во втором квартале чистая прибыль составила свыше 98,8 млн рублей, в первом — 18 млн рублей. Суммарно чистая прибыль завода за первые шесть месяцев 2018 года превысила 116,7 млн рублей. Годом ранее за такой же период завод получил всего 590 тыс. рублей чистой прибыли.

Выручка «КМЗ» по итогам второго квартала составила 3,33 млрд рублей. Всего за период с января по июнь 2018 года предприятие реализовало продукции на сумму 6,73 млрд рублей, что на 22% больше чем год назад за такой же период. По итогам 6 месяцев «КМЗ» по отгрузкам товарного чугуна на внутренний рынок РФ и страны ближнего Зарубежья находится на втором месте после «Тулачермета».