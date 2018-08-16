Лучин: Дюмин 300 млрд инвестиций в Тулу за руку привёл

Бывший замминистра внутренней политики Тульской области, экс-глава регионального отделения «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Александр Лучин считает, что СМИ слишком мало сообщают о заслугах губернатора Алексея Дюмина.



Он заявил, что Дюмин занял 12-е место в основанном на сообщениях СМИ июльском рейтинге «Медиалогии», необоснованно опустившись на 7 позиций. Лидерами стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьёв (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).

«Не согласен с понижением рейтинга Дюмина. Волков, Тарасенко, Левченко и Аксёнов (главы Мордовии, Приморского края и Крыма — „ТА“) вообще не могут быть выше в рейтинге, чем Дюмин. И дело тут не в моей какой-то особой расположенности к Дюмину, а вполне объективные реалии. Эти четверо и близко не сделали того, что смог Дюмин за 2,5 года в Тульской области. Почти триста миллиардов инвестиций привлечено в область при активном участии губернатора. Можно сказать, за руку привёл», — написал он в своём фейсбуке.